Al Tre Fontane i giallorossi ospitano la Juventus

IL TEMPO - In questo 27° turno di Primavera 1, la Roma ospita la Juventus oggi alle 11 al Tre Fontane per difendere il pass verso le semifinali. Domani alle 14 la Lazio sarà in casa del Genoa per uno scontro diretto valido per la zona playoff (Sportitalia). I giallorossi vengono da due vittorie (Sampdoria e Verona) meno brillanti del solito. Tuttavia, il tecnico Falsini si è detto ancora più soddisfatto: «Io penso che i ragazzi, soprattutto nel girone d'andata, ma era inevitabile e fisiologico, abbiano un po' sofferto questo tipo di partite. Invece contro la Samp e l'Hellas, abbiamo vinto partite sporche». Il cambio di mentalità sembra evidente per l'allenatore, che ha aggiunto: «Ci fa piacere che ci sia stata un'evoluzione e riusciamo anche ad adattarci a queste tipo di partite che per noi erano ostiche». La gara di oggi è importante per la Roma, che ieri è stata agganciata dall'Inter a 55 punti, e l'avversario sarà di quelli ardui da contenere: «Mi aspetto che sia una partita difficile dove cerche-remo di recuperare le energie fisiche e mentali. E qualche giocatore. Sicura-mente mi aspetto una partita differente, una partita più dinamica, con spazi più aperti, con possibilità di giocate individuali», così Falsini ha presentato la sfida.