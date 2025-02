A Venezia senza tifosi: niente ricorso

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Prefettura di Venezia ha vietato la trasferta ai tifosi romanisti per la gara di domenica. La decisione era stata anticipata mercoledì scorso dal presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e ieri è arrivata l'ufficialità: i residenti della Regione Lazio non potranno acquistare i biglietti per la partita tra Venezia e Roma, in programma domenica alle 12:30. Il divieto è stato esteso anche ai residenti nelle province di Udine e Pordenone e questa è la motivazione che ha portato l'ONMS a segnalare la partita come a rischio. [...] Nella scorsa giornata, infatti, dopo la partita tra Udinese e Venezia, alcuni tifosi bianconeri hanno assaltato un treno diretto verso il capoluogo veneto e che trasportava circa 1200 tifosi lagunari. L'amicizia tra tifo romanista e friulano ha contribuito alla decisione della Prefettura. Una scelta comunicata a pochissimi giorni dall'incontro, rendendo impossibile la presentazione di un ricorso. [...]