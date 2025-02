A Oporto mille romanisti insieme a mille difficoltà

IL ROMANISTA (D. FIDANZA) - Sempre al tuo fianco ci puoi trovar, canta la Curva Sud in un suo coro. Nonostante le numerose difficoltà che i tifosi dovranno attraversare, ad Oporto per Porto-Roma sono previsti circa 1000 giallorossi. [...] I biglietti aerei hanno raggiunto un costo elevatissimo di circa 800 euro, sarà inoltre impossibile rientrare a Roma in serata e le restanti dinamiche logistiche che però non hanno fermato i mille sostenitori. [...] Una risposta sorprendente che però non stupisce più. Anche in questa Europa League le risposte sono sempre state eccezionali. [...] Per i presenti, verrà allestito un meeting point a Ribeira, mentre, lo stadio sarà raggiungibile tramite metro e bus. [...]

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE