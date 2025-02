Domani sera la Roma scende in campo a San Siro contro il Milan per gli ottavi di finale di Coppa Italia in gara secca. Al seguito degli uomini di Ranieri, l'immancabile supporto del tifo romanista che anche stavolta non mancherà: previsti infatti già oltre 3200 tifosi giallorossi alla scala del calcio, ennesima dimostrazione d'amore.

(il Romanista)