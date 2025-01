Zalewski vuole solo l’Inter: ora o a giugno

Prosegue il restyling dell‘Inter a sinistra. Dopo Tomas Palacios, da ieri ufficialmente in prestito al Monza, è il turno di Tajon Buchanan: il canadese è atteso oggi dal Villarreal. È lì che Inzaghi attende un sostituto: il primo nome è quello di Nicola Zalewski della Roma. L’esterno non convinceva come contropartita per Frattesi, ma adesso è ritenuto il più adatto anche per la sua duttilità. (...) Il nodo da sciogliere riguarda il contratto in scadenza nel 2025: il caso estivo si è chiuso, ma le trattative per il rinnovo non sono finora decollate. L’Inter lavora sul prestito con diritto di riscatto attorno ai 6/7 milioni e il prolungamento è una condizione necessaria: se non arriverà – ci si attende una risposta tra oggi e domani – il trasloco a Milano slitterà a giugno a parametro zero. (...)

(tuttosport)