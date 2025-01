Zalewski rifiuta I'OM. Affondo Inter

IL TEMPO (L. PES) - Hermoso saluta, Shomurodov quasi mentre Zalewski aspetta. È una Roma molto più attiva sulle cessioni in attesa degli ultimi colpi che presumibilmente arriveranno dopo la gara di oggi a uscite ultimate. Nella giornata di ieri Hermoso ha lasciato la Capitale in direzione Leverkusen dove vestirà la maglia del Bayer fino a giugno. Operazione in prestito secco con ingaggio pagato dai tedeschi e alcuni bonus per i giallorossi legati al rendimento dello spagnolo. Domani, invece, dovrebbe essere la giornata giusta per l'addio di Shomurodov, convocato per la sfida all'Eintracth ma promesso sposo del Venezia. I lagunari salutano Pohjanpalo (direzio-ne Palermo) e regaleranno a Di Francesco l'attaccante uzbeko in prestito con obbligo di riscatto, probabilmente legato alla salvezza dei veneti, a circa 3.5 milioni di euro. Gli ultimi dettagli dopo la gara di coppa. Terzo «no» di Zalewski che ora aspetta l'Inter. Il polacco era nel mirino del Marsiglia che ieri aveva trovato un accordo con h Roma per circa 6 milioni di euro bonus compresi, ma l'esterno ha rifiutato la proposta aprendo solo alla cessione all'Inter che lo cerca dopo aver dato Buchanan in prestito con diritto al Villarreal. Con la stessa formula i nerazzurri vorrebbero anche il polacco, ma da Trigoria per ora sono fermi sul trasferimento a titolo definitivo, anche perché in caso di prestito con diritto i giallorossi dovrebbero rinnovare il contratto si Zalewski che a settembre aveva rifiutato una proposta di Ghisolfi. Intanto Dahl piace a Hoffenheim e Psv ma b Roma non ha ancora deciso se liberarlo a titolo temporaneo.