Zalewski, no al Marsiglia: c'è l'Inter. Per Paredes al Boca si muove Riquelme

Nicola Zalewski è pronto a dire addio a Trigoria. Forse a zero, anche se si sta cercando una soluzione per evitare di lasciare a zero. La destinazione prediletta sembra essere Milano, parte nerazzurra. L’Inter è dove Zalewski si vede per ripartire, con Inzaghi che lo stima da tempo e che è pronto anche a reinventarlo tatticamente. Prima dell’Inter, però, l’esterno polacco ha collezionato diverse offerte, tutte respinte al mittente. Note quelle di Marsiglia e Galatasaray, così come vari club interessati in Italia. Tra questi, anche l‘Udinese. Il club friulano, infatti, aveva chiesto informazioni alla Roma: la destinazione, però, non era gradita al 23enne. (...) Nessun passo in avanti per Lucca nonostante l’esposizione pubblica di Ranieri. Si valutano i profili di Embolo, Emegha e Isaac Romero. Mikautadze, invece, non vuole lasciare il Lione e ha declinato l’interesse della Roma. (...) A proposito di argentini: c’è stato un contatto diretto tra Riquelme (presidente del Boca) e Leandro Paredes. L’offerta, però, non è ancora allettante e Ranieri ha provato a spegnere le voci intorno a lui.

(Il Messaggero)