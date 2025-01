Nicola Zalewski è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter. L'esterno polacco della Roma, dovrebbe rinnovare a breve con i giallorossi, per poi ricevere il via libera per andare a Milano. [...] Le parti sono al lavoro per trovare la quadra, con i nerazzurri che proveranno ad inserire un diritto di riscatto nell'accordo. [...]

(gasport)