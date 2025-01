Vincere a Udine per la zona coppe: c'è la staffetta Soulé-Dybala

Quella che sembrava la via più difficile per confermare un posto nelle coppe, potrebbe diventare la più interessante. Bisogna, però, vincere oggi a Udine e continuare il filotto che ha visto la Roma fare 11 punti nelle ultime 5 partite. Se i giallorossi hanno ancora una speranza di rimontare e raggiungere un piazzamento europeo, succederà nei prossimi due mesi. Sulla carta infatti, il calendario sembra molto agevole per gli uomini di Ranieri che possono macinare punti. [...]

L'obbligo è però vincere oggi a Udine, anche per interrompere la serie negativa che ormai dura da 9 mesi. L'ultimo successo fuori casa è datato 25 aprile scorso e l'avversario era la stessa Udinese. [...] La Roma vuole vincere anche per ritrovare il sorriso lontano dall'Olimpico. [...] Ranieri farà dei cambi anche perché questo match arriva prima del trittico Eintracht, Napoli e Milan, tre gare che decideranno il futuro giallorosso. Il grande dubbio è se far giocare Dybala o Soulé. Matias è favorito, però, l'Udinese è una sorta di amuleto per la Joya visto che è la squadra a cui ha segnato di più (14 gol e 10 assist). [...]

(gasport)