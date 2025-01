Vieira: "All'Olimpico capirò il valore dei miei giocatori"

Dopo il successo sul Parma, il Genoa è pronto per l'anticipo di domani all'Olimpico: "Giocare contro la Roma di Ranieri non è mai semplice - così il tecnico Vieira -. Hanno qualità tecniche, fisiche, creatività, mobilità. Sono una squadra di primo livello e sarà una gara diversa rispetto a quella con il Parma: dovremo essere pronti. Una sfida difficile e molto eccitante perché giocare davanti a 75 mila tifosi in un atmosfera pesante mi permetterà di capire molto dei miei giocatori. Non possiamo andare solo a difenderci, se pensiamo solo a questo faremo fatica".

(Tuttosport)