Vertice con l'Inter per Frattesi: Cristante nell'operazione per convincere i nerazzurri

Il mercato della Roma si accende. Dopo aver ceduto Enzo Le Fée al Sunderland, i giallorossi vanno in all-in su Frattesi. Ieri a Milano, c'è stata una riunione tra Florent Ghisolfi e Giuseppe Riso, agente del centrocampista dell'Inter. Un appuntamento per parlare della fattibilità del trasferimento dell'ex Sassuolo nella Capitale. Il calciatore vuole andare via dall'Inter già da gennaio e ha messo la Roma tra le possibilità. I nerazzurri, però, non sono disposti a fare sconti e il prezzo fissato è 45 milioni di euro. [...] I giallorossi nell'operazione vorrebbero inserire anche il cartellino di Bryan Cristante per abbassare le richieste. [...] Questa è la prima idea di Ghisolfi per arrivare a Frattesi. [...]

(La Repubblica)