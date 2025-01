Verso il Bologna: Celik recupera. Cristante punta la gara col Genoa

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Messo alle spalle il derby, la Roma avrà un'intera settimana a disposizione per preparare la sfida contro il Bologna. Ranieri spera di recuperare tutti i giocatori rimasti fuori dalla lista dei convocati per la stracittadina, in particolare Cristante e Celik. Il primo è tornato ad allenarsi, seppur individualmente, sabato scorso, segnando un passo avanti nel recupero dopo la botta alla caviglia riportata contro l'Atalanta lo scorso 2 dicembre.

La presenza di Celik nella trasferta in Emilia Romagna dovrebbe invece essere quasi certa: il difensore è stato costretto a saltare il derby a causa di un attacco febbrile che gli ha impedito di partecipare agli ultimi due allenamenti.

Meno probabile, invece, il ritorno di Ryan: il portiere, arrivato nella Capitale in estate, non si allena da oltre una settimana per un problema al tendine.

Al di là delle assenza, contro il Bologna la Roma sarà chiamata a tornare alla vittoria in trasferta, un risultato che manca dal recupero con l'Udinese della scorsa stagione, ad aprile.