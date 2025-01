C'è anche il Venezia su Eldor Shomurodov, attaccante in uscita dalla Roma di Ranieri in questa sessione invernale. Tra le altre squadre interessate all'uzbeko anche l'Empoli che deve sostituire l'infortunato Pellegri. [...] Arrivato alla Roma nel 2021 dopo che l'anno precedente era stato portato in Italia dal Genoa, ha giocato una sola stagione con i giallorossi per poi essere ceduto in prestito allo Spezia prima e al Cagliari poi. [...]

(gasport)