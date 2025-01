Utenti in fuga: Dazn paga le sue scelte

Dazn sta provando a rastrellare abbonati senza rispettare chi è già abbonato. Un gran bel paradosso che non sembra portare risultati. Giorno sì e l'altro pure sbuca uno sconto a prezzo stracciato in faccia a chi si era iscritto in estate, pagando tutto e subito nell'idea che così conveniente. [...] Gli incravattati della finanza l'hanno battezzata "try and buy", prova e compra. Gufata clamorosa visto che potrà essere anche "try", ma non è diventata affatto "buy". Stando ai dati ufficiali Auditel, gli spettatori su Dazn sono diminuiti complessivamente di quasi 13 milioni rispetto allo scorso girone d'andata. [...]

(Libero)