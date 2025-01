Un derby da non perdere

Maurizio Sarri aveva sconfessato se stesso pur di vincere i derby. Zdenek Zeman vinse il suo primo derby puntando su un giocatore più conservativo rispetto all'offensivo Paulo Sergio pur di ingannare la Lazio di Eriksson. [...] La Lazio ha festeggiato per gli errori di Ibanez, la Roma per una cosciata di Negro nella sua porta o per il tacco di Pellegrini. [...] Baroni ha dichiarato che la sua squadra "non deve snaturarsi", mentre Claudio Ranieri ha ricordato come questa partita abbia il potere di uscire da ogni schema o classifica. [...]

Ranieri è nel limbo, una vittoria regalerebbe sorrisi e un po' d'aria, perdere sarebbe un disastro. Ma la Roma non è più la squadra pasticciona di qualche settimana fa. La Lazio va come un treno, ma ha mostrato qualche fragilità. I biancocelesti sono bravi ad affrontare gli spazi larghi ed ha calciatori di gamba come Dele-Bashiru e Tavares. [...] L'uomo che può essere determinante ce l'ha la Roma, ed è Hummels. [...]

(Il Messaggero)