Un colpo di fulmine: dal '77 all'eternità

Colpo di fulmine. Rapimento visivo e uditivo. O meglio, di tutti i sensi. Il fulmine del Commando arriva, colpisce, entra dentro e non ti molla più. [...] E quel primordiale suono che fa vibrare fino al più profondo dei meandri, non può che essere un coro. Migliaia di voci all'unisono e i brividi che pervadono ogni singola cellula. "Quando al ciel si alzeran le bandiere". Per tutti i nati prima degli Anni 90 quel suono ha un nome solo: Commando Ultrà Curva Sud. E per chi non ha avuto la fortuna di viverlo di persona, rappresenta il legame ancestrale col tifo. [...]

Il Cucs è la nostra impronta indelebile, impressa sul cemento ancora fresco del tifo e mai più cancellata. Perché a nessuno in nessun'altra parte del mondo è mai riuscito quello che il Commando ha immaginato. Realizzandolo. [...] Osservati, invidiati, anche ammirati dal resto del mondo. Rivali compresi. Perché rappresentano l'archetipo del supporto: coreografie inedite e maestose, sostegno incessante. [...] Un decennio sulle montagne russe emotive, prendendo fra le braccia una squadra sofferente e accompagnandola a un niente dal tetto d'Europa, per poi starle accanto anche nella fase discendente, come anima romanista comanda. [...]

Fino al 1987, quando l'arrivo di Manfredonia cambia tutto. La separazione, le liti, le due anime e una netta cesura col passato. [...] Una tripla recisione troppo profonda per non portare sconquassi anche nella Sud. Che avverte il colpo e si allontana poco a poco dai picchi di eccellenza assoluta cui aveva abituato. [...] Il calcio cambia, il panorama del tifo anche, subentrano nuove generazioni. La Sud resta un modello, sia pure con stile, sigle e gruppi differenti rispetto al passato. Eppure il sigillo del Commando resta impresso a fuoco su ogni ragazzo che fa il suo ingresso in quello spicchio di stadio denso di passione. [...]

(il Romanista)