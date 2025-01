Un anno fa l'esonero di Mourinho. Ma la rivoluzione si fa ancora attendere

Per l'esattezza un anno fa, ci siamo svegliati con un trauma: José Mourinho esonerato. Fine di un'era, forse di un sogno. [...] In un anno abbiamo capito che Mourinho non era il problema, semmai uno dei problemi. E abbiamo pure capito che De Rossi, se lasciato solo a litigare con tutti e ad aspettare un mercato effimero, non poteva essere la soluzione. [...] L'estate è andata soffocata dalle alte temperature: a Trigoria era arrivato il nuovo ds, Florent Ghisolfi, ma eravamo ormai a giugno e il mercato piangeva sangue. [...] La rivoluzione annunciata e lo svecchiamento necessario erano diventate solo parole. La Ceo di quel periodo Lina Souloukou aveva fatto terra bruciata: era la persona sbagliata nel posto sbagliato. [...]

La partenza del campionato, inevitabilmente, è stata scoraggiante. Era esploso il caso Dybala in piena estate, e quando De Rossi si aspettava l'addio dell'argentino per poter puntare sul giovane Soulé, si è ritrovato a gestire entrambi, con risultati modesti. [...] Non erano bastati gli arrivi di Koné e di Dovbyk, non brillantemente accompagnati dai vari Dahl, Sangaré, che Daniele non conosceva nemmeno, più Saelemaekers, Hermoso e Hummels, arrivati quando il progetto tecnico era ormai cambiato. Quindi, come un fulmine arriva anche l'esonero di De Rossi, dopo appena tre pari e una sconfitta. E chi arriva? Klopp, Allegri? No, Lina sceglie Juric. [...] Ranieri ha riportato tutti sulla terra, a Trigoria si respira aria di normalità. E tutti quanti, oggi, hanno capito che forse, il problema numero uno non era Mourinho. [...]

(Il Messaggero)