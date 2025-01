Un altro addio a Trigoria: lascia il cacciatore di sponsor

Prosegue senza alcuna soluzione di continuità la diaspora di dirigenti a Trigoria. L'ultimo in ordine di tempo è Matteo Signorini, ormai ex head of global partnership development. Addio all'uomo chiamato dai Friedkin per trovare nuove alleanze (e accordi vantaggiosi per la Roma) in giro per il mondo. [...] L'addio di Signorini fa il paio con la sospensione dello scorso luglio (poi diventata licenziamento per giusta causa) di Michael Wandell, ex chief commercial and brand officer, allontanato da Trigoria perché colpevole, secondo i Friedkin, di aver autorizzato la produzione della felpa della Roma color celeste, poi tolta dal mercato. [...] Due addii pesanti in due settori strategici come il marketing e le sponsorizzazioni, cioè le principali fonti di reddito di un club calcistico fuori dalla sfera sportiva. [...]

Ma a far rumore, più che il naturale turnover aziendale, è la scelta dei Friedkin di non sostituire tutti i dirigenti, che per un motivo o per l'altro, hanno lasciato Trigoria. A partire dall'amministratore delegato. [...] Il nome di Alessandro Antonello circola da mesi nei corridoi di Trigoria, ma di incarichi ufficiali ancora non se ne parla. Lacune che diventano evidenti quando si parla di sponsorizzazioni. La Roma è l'unica società di serie A rimasta senza un direttore commerciale. [...] Il ricco accordo con Riyadh Season [...] scadrà a fine stagione e, in attesa di pianificare l'amichevole infrastagionale in Arabia, non sembrano esserci trattative in corso per il rinnovo. Il contratto con Adidas - chiuso con Michael Wandell - terminerà invece nel 2026. [...]

(la Repubblica)