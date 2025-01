Ultima per Rensch, pronto per Ranieri. Farioli: "Perdiamo un giocatore chiave"

Continua la preparazione della Roma in vista della sfida di giovedì contro l'AZ Alkmaar. Lorenzo Pellegrini anche ieri ha continuato le cure al ginocchio dopo l'infortunio subito contro il Genoa. Il capitano salterà la trasferta in Olanda e punterà a tornare con l'Udinese. [...] Intanto si attende l'arrivo nella Capitale di Devyne Rensch, terzino destro dell'Ajax. La trattativa tra i due club è chiusa, ed il calciatore firmerà un contratto fino al 2029. Si aspetta solo che la squadra di Amsterdam trovi il sostituto e poi arriverà il via libera. Ieri il classe 2003 è sceso in campo per l'ultima volta con la maglia dell'Ajax, subentrando all'80' contro l'Heerenveen. Il tecnico, Francesco Farioli, ha commentato la scelta di non farlo giocare: "Si allena e gioca bene, ma è anche mio compito come allenatore proteggere i giocatori in certe situazioni. Il mio desiderio è tenerlo per il resto della stagione, ma ci sono tante cose che succedono intorno a lui. Se non lo faremo, perderemo un giocatore chiave".

(La Repubblica)