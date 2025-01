UDINESE-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ranieri verso il turnover. Torna Pellegrini, Dybala e Koné riposano

La Roma deve subito dimenticare la delusione arrivata giovedì in Europa League e concentrarsi subito sul campionato. Oggi alle 15 i giallorossi sfideranno l'Udinese in trasferta, con la vittoria lontano dall'Olimpico che manca dal 25 aprile dell'anno scorso. Claudio Ranieri dovrà anche pensare in ottica Eintracht Francoforte, partita da dentro o fuori in coppa. Per questo motivo, infatti, il tecnico farà alcuni cambi. Confermati Svilar e il pacchetto difensivo Mancini, Hummels e Ndicka. A centrocampo, invece, Manu Koné dovrebbe avere un turno di riposo mentre El Shaarawy dovrebbe subentrare al posto di uno tra Saelemaekers e Angelino. Davanti, infine, torna capitan Pellegrini. Al suo fianco spazio per Soulé, con Dybala in panchina. Completa l'attacco l'ucraino Artem Dovbyk.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Paredes, Pisilli, Angelino; Pellegrini, Soulé; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, Soulé; Dovbyk.

IL MESSAGGERO – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Pisilli, Paredes, Pellegrini, Angelino; Soulé, Dovbyk.

IL TEMPO – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

TUTTOSPORT – Svilar; Mancini, Hmmels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

IL ROMANISTA – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Pisilli, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.