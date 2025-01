Udinese-Roma: la moviola dei quotidiani. Sufficienza per Sozza. Corrette le decisioni sui rigori e sul gol friulano

La Roma batte l'Udinese 1-2 e torna a vincere in trasferta dopo 9 mesi. Partita tranquilla e ben gestita da Simone Sozza (media voto 6). Su tutti e 3 gol segnati nell'incontro c'è stato bisogno di una decisione arbitrale, che tutta la terna ha gestito bene. Corretta la lettura dei due calci di rigore assegnati alla Roma e giusto accertarsi che il gol di Lucca fosse completamente regolare (4 minuti di check).

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6,5

Nel primo tempo si contano i centimetri per stabilire se c'è fuorigioco o meno in occasione dei due gol dei centravanti: se è regolare il gol di Lucca, non lo è quello di Dovbyk. Corrette anche le valutazioni di Sozza dei due rigori [...]

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5

Non bene Sozza, che continua a tenere le marce basse: alcune decisioni sono errate, come il giallo a Pellegrini, altre azzeccate, o altre che hanno acceso il dibattito come in occasione del primo rigore. Pellegrini controlla su Kabasele, pallone sul braccio sinistro del bianconero che è largo ma in posizione congrua. Sozza fischia il rigore, forse non del tutto inventato. [...] Il lungo check sul gol di Lucca dice che è tutto ok. Karlstrom ha sì il destro oltre tutti i giallorossi, ma non interferisce [...] Sava esce su El Shaarawy colpendo solo lo scarpino, rigore netto. [...]

IL ROMANISTA - VOTO 6,5

Buona direzione di gara da parte di Simone Sozza della sezione di Milano. A Udine partita sostanzialmente corretta e tre gol che hanno avuto bisogno di un intervento arbitrale. Decisioni corrette prese dallo staff. [...] Al 34' giallo per Pellegrini, commette un fallo evitabile su Lovric che però sta scattando verso l'esterno e non verso la porta. Ammonizione severa ma che ci può stare. Da quella punizione nasce il gol d Lucca: 4 minuti di check per fuorigioco. Il bianconero è in gioco, anche se di poco. [...] Nella ripresa al 3' il primo rigore per la Roma: Pellegrini in area tenta un sombrero su Kabasele che con il braccio largo blocca la palla. Rigore netto, così come quello che si procura El Shaarawy al 18': anticipa Sava che lo impatta mentre la palla scivola via. [...]