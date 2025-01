Udine vietata, società al fianco dei tifosi

La Roma si è schierata al fianco dei tifosi, che hanno fatto ricorso al Tar di Udine per la chiusura della trasferta (domenica 26 alle 15) ai residenti nel Lazio disposta dal prefetto su richiesta del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Da Trigoria fanno sapere che, pur con il massimo rispetto delle autorità competenti, è auspicabile un ripensamento. La trasferta di Udine, infatti, non presenta pericoli di ordine pubblico ed è sempre stata una occasione di festa. [...]

Cristante intanto è tornato a lavorare in gruppo, seppure parzialmente, dopo l'infortunio ai legamenti della caviglia rimediato lo scorso 2 dicembre contro l'Atalanta. Da ieri sono in vendita i biglietti per il settore ospiti (costo 12 euro) per il match di Coppa Italia (5 febbraio alle 21) a San Siro contro il Milan.

(corsera)