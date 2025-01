"Tutto è possibile con Pellegrini: ma non credo che andrà via"

[...] Il futuro di Lorenzo Pellegrini continua a tenere banco a Trigoria tra le voci di un inserimento nella trattativa con l'Inter per Frattesi e le tentazioni del Napoli. Ieri Claudio Ranieri è tornato a parlare della situazione del capitano: "Nel mondo del calcio tutto è possibile e se dovesse arrivare una squadra e lui fosse contento di andare non escludo nulla - ha detto il tecnico in conferenza stampa -. Ma questo discorso vale per tutti. Onestamente non credo che vada visa, ma è una mia sensazione". [...]

Più imminente è l'impegno col Genoa di domani. Ranieri non ammette altri cali di attenzione come a Bologna: "I ragazzi devono capire che se 5 attaccano 2 devono stare come sentinelle. Altrimenti basta un rimpallo per rischiare di subire gol. Più di dirglielo e farglielo vedere non so cosa fare".

(gasport)