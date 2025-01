Tutte le strade partono da Girona: Dovbyk fu il cambio del Taty, ora deve trascinare la Roma

Tutto nasce lì, sulle rive del fiume Onyar. In quell'angolo della Catalogna, nella città di Girona, si sono affermati prima Castellanos e poi Dovbyk. I due bomber che per la prima volta si ritroveranno faccia a faccia nel derby di Roma. [...]

Castellanos al Girona ci è stato un anno, segnando 14 gol in 37 partite. Veniva dal New York City, ma quel bottino gli valse la chiamata della Lazio. Gli spagnolo sostituirono l'argentino con Artem Dovbyk, che al Dnipro aveva segnato caterve di gol e in Catalogna ha vinto il Pichichi con 24 gol in 36 partite. [...]

Fino ad ora, i gol di Dovbyk sono arrivati contro Genoa, Udinese, Monza, Verona e Parma in campionato, contro la Sampdoria in Coppa Italia e contro Athletic Bilbao e Dinamo Kiev in Europa League. Insomma, tra i suoi bersagli non c'è mai stata una big. Adesso c'è la Lazio e la gente attende un suo squillo. [...] Claudio Ranieri lo considera fondamentale per tutta la fase offensiva, poiché l'unico in grado di riempire l'area di rigore avversaria. [...]

(gasport)