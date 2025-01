Tutte le spine di Ranieri

[...] Claudio Ranieri, nell'anti vigilia di Roma-Genoa (un girone fa, esonerato De Rossi), si piazza in posizione di (ri)lancio. [...] Comincia la fase in cui i nodi vanno sciolti. Il primo, riguarda il mercato. Siamo al 16 di gennaio e la Roma deve ancora ristrutturarsi, la famosa rivoluzione annunciata dai Friedkin dopo Como-Roma non c'è ancora stata. [...] E il problema è anche sulle uscite. Lorenzo Pellegrini resta, a suo dire, un nodo di quelli da sciogliere da qui in avanti. Sir Claudio non si sbilancia troppo, dice e non dice. [...] "Tutto è possibile nel calcio, però non credo. Se dovesse arrivare una squadra e lui è contento di andare...ma credo che così valga per tutti". [...]

Discorso diverso per Matias Soulé, che Ranieri non ha utilizzato molto. "Credo molto in lui, è un giocatore del futuro della Roma. Sta migliorando nell'aspetto pratico e sicuramente resta qui con noi perché ci credo". [...] Sono passati due mesi dall'arrivo di Ranieri, l'obiettivo non è cambiato: la Roma si trova sempre nel limbo, pronta a cambiare strada. "Non voglio prendere in giro i tifosi, promettendo più di quello che possiamo. Dobbiamo dare alla Roma un'identità sicura e pratica rendendo fieri i nostri tifosi". [...] Soprattutto la Roma dovrà correggere certe pecche, tornate evidenti nella sfida con il Bologna. Per cominciare: prendere meno contropiedi. [...] "Certe problematiche le abbiamo risolte perché i ragazzi vengono a Trigoria e sono contenti di lavorare duramente come stiamo facendo. E' importante correre bene, noi a volte lo facciamo troppo con entusiasmo. Lo dobbiamo fare con intelligenza". [...]

(Il Messaggero)