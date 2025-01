Tris Juve alla Lazio, giallorosse ok a Napoli

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - In archivio l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. La Lazio cade in casa contro la Juventus: al Fersini finisce 1-3; la Roma vince 1-0 a Napoli. Le biancocelesti crollano nel finale contro la capolista della A: bianconere in vantaggio con Bonansea nel primo tempo, pari di Piemonte nella ripresa e poi la squadra di mister Canzi dilaga allo scadere con Vangsgaard (86') e Cantore (90+2'). Una buona prova non basta alle capitoline, che da oggi torneranno a pensare al campionato: sabato è in programma il delicato match in casa delle partenopee. "Questa prova ci dà morale, abbiamo dimostrato di poter tenere tener testa a tutte le squadre - il commento di Simonetti - ora andiamo a Napoli per riscattarci". Da valutare le condizioni di Reyes che ha lasciato anzitempo il campo in lacrime.

Le giallorosse sbagliano un rigore con Troelsgaard ma poi Dragoni regala la vittoria alle sue. Non hanno preso parte alla trasferta Ceasar e Pante ancora ferme per problemi muscolari, Pilgrim che sta continuando il programma di lavoro specifico, Giacinti a causa di un versamento post contusivo riportato domenica a seguito dell'intervento subito da Milinkovic e Kumagai che ha ricevuto un'importante offerta dall'estero (su di lei un club inglese): da monitorare la situazione legata al futuro della giapponese, con la società romanista già attiva sul mercato per cautelarsi in caso di addio della centrocampista. Inoltre il club sta procedendo con il ricorso per la squalifica di Giacinti (tre giornate). Intanto mister Spugna punta la Juve: domenica al Tre Fontane ci sarà il big match con le bianconere.