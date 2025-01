Tris che vale, la Roma è ripartita

La Roma riparte ancora, e che almeno questa sia la volta buona. Maledetta continuità, che non arriva mai. E quanto pesano quel mezzo passo falso di Bologna o quei punti lasciati a Como dopo una prestazione choc. Oggi forse la classifica non vedrebbe la Roma malinconicamente al nono posto, l'Europa è ancora lontana. [...] La Roma è tornata ad essere una squadra che abbia un senso tattico, certi calciatori si sono risvegliati, per il resto non gli si possono chiedere miracoli. [...] Ranieri contro il Genoa sceglie i soliti, con Pellegrini dentro, il turnover si farà più avanti, quando le partite si abbracceranno di più e quando, forse, arriveranno i nuovi a lucidare le vecchie ruggini. [...] La Roma domina nel possesso, inevitabilmente, il Genoa non ha alcun interesse a lasciare campo e si occupa di ripartire, ma di occasioni ne mastica poche. La rete giallorossa arriva da un cross dell'ottimo Saelemaekers: Pellegrini si inserisce e Dovbyk rifinisce. [...] Il pari del Genoa porta la firma di Patrizio Masini [...] Ranieri manda dentro El Shaarawy. Sarà il cambio della provvidenza. Proprio ElSha, su scarico di Dybala, riporta la Roma avanti, con un tocco dei suoi: a giro, sul palo lungo alla sinistra del portiere. [...] L'autogol di Leali, a una ventina di minuti dalla fine, manda in archivio la partita. Il portiere del Genoa si vede rimbalzare addosso una palla calciata da Koné, che era entrato in area come un treno [...] Dopo è solo gestione delle forze [...]

(Il Messaggero)