Trattenere Saelemaekers: in cambio Abraham o Cristante

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Saelemaekers è stato premiato come uomo partita nel derby. [...] Contro la Lazio si sono visti tutti i pregi di un giocatore arrivato nelle ultime ore di mercato, tra lo scetticismo generale. [...] Oltre alla capacità realizzativa, 2 gol e 2 assist, una delle caratteristiche fondamentali è la duttilità. Un giocatore poliedrico, che sta conquistando la Capitale partita dopo partita, ma che potrebbe rivelarsi una spina nel fianco per i giallorossi sul piano contrattuale. Saelemaekers è arrivato nelle ultime ore di mercato in prestito, mentre Abraham ha compiuto il percorso inverso. Le due società erano orientate a cedere entrambi a titolo definitivo, ma complicazioni varie hanno portato a rimandare i discorsi a giugno. La Roma dovrà convincere il Milan a cedere il giocatore. Un'opzione potrebbe essere quella di riproporre Abraham, oppure inserire nella trattativa Bryan Cristante, che interessa ai rossoneri anche per una questione di liste, essendo cresciuto nel vivaio del Milan. Indipendentemente dal futuro del belga, il ruolo di esterno destro, rimane una priorità per Ghisolfi. Tra i profili monitorati ci sono Rensch dell'Ajax, Ratiu del Rayo Vallecano e Sildillia del Friburgo. [...]