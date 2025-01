Traslocare a Pietralata, anzi no. La "concorrenza" del nuovo stadio

Il futuro del policlinico Umberto I ha visto parecchi cambi di direzione in questi mesi. Uno dei primi atti del governatore di centrodestra era stato quello di mettere in piedi una cabina di regia per decidere cosa fare della struttura. L'attuale sede dell'Umberto I copre infatti 56 padiglioni: di fatto è grande co-me un quartiere e questo si tra-duce in una perdita di efficien-za. Da qui l'esigenza:di realizzare un nuovo ospedale, nella stessa sede oppure altrove. (...). La vecchia sede, aveva detto Rocca, non sarebbe stata comunque smantellata del tutto ma sarebbe rimasto un ospedale ridimensionato (da 1100 a 300 posti letto). Mentre l'altissima specializzazione si sarebbe spostata al Pertini. In seguito, aveva aggiunto Rocca sem-pre a settembre, nell'area dell'attuale Policlinico «faremo un lavoro di edilizia universitaria, facendo il più bel campus universitario d'Europa». In quella zona però era previsto anche il nuovo stadio dela Roma, così come il Rome Technopole, il polo di ricerca con il coinvolgimento di sette università, quattro enti di ricerca, Campidoglio, Regione e 20 tra gruppi industriali e imprese annunciato di recente. Insomma, un'area piuttosto affollata. (...)

(Il Messaggero)