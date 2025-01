Trasferta vietata anche a Udine

Dopo quella di Bologna, anche la trasferta di Udine è stata vietata ai tifosi romanisti residenti nel Lazio. Il prefetto di Udine ha firmato ieri il decreto con il quale si dispone il divieto di vendita dei biglietti della partita (domenica 26, alle 15) tra i bianconeri e la Roma.

"La disposizione - la nota della Prefettura friulana - è stata adottata in esecuzione alla determinazione con la quale il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha indicato che l'incontro è connotato da elevati profili di rischio, in relazione ai fatti avvenuti lo scorso 5 gennaio in occasione del derby Roma-Lazio". I legali della società giallorossa stanno visionando il dispositivo del decreto, poi decideranno se ci saranno i presupposto per presentare un ricorso.

(corsera)