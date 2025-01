Tra Ancelotti e Real Madrid storia finita

Il Real Madrid tornerà in campo domani sera, contro il Salisburgo, nell'ambito del settimo turno della fase a girone unico della Champions League. Questo vuol dire che Carlo Ancelotti si presenterà, tra qualche ora, nella sala stampa del centro sportivo di Valdebebas per la rituale conferenza stampa della vigilia. Al centro dell'incontro con i giornalisti, però, non ci sarà soltanto la sfida con gli austriaci. [...] Perché la casa Blanca è stata colta alla sprovvista dalla bomba lanciata da Onda Cero, secondo la quale, "Carlo Ancelotti ha deciso di concludere la prossima estate la propria esperienza al Real Madrid". [...]

L'emittente radiofonica madrilena spiega che Ancelotti "è consapevole che la sua continuità, nonostante abbia un contratto in vigore, non dipende solo da lui. Tuttavia, anche se la stagione si dovesse concludere con dei titoli e il club insistesse affinché rispettasse il suo contratto, la sua intenzione è quella di concludere quest'estate". [...] Se lo scenario delineato da Onda Cero [...] dovesse corrispondere a quella che sarà la realtà dei fatti, si riaprirebbe anche la posta che lo vorrebbe di ritorno in Italia, magari sulla panchina di quella Roma che lo riabbraccerebbe volentieri. Meglio, però, aspettare che sia lui a chiarire la situazione. [...]

(Tuttosport)