Tornano le notti europee, obiettivo ottavi. L'Italia insegue il bonus per la Champions

Poco più di un mese di sosta prima delle sentenze definitive di fine gennaio, una data anomala rispetto al passato per Champions ed Europa League: nei due super gironi, sei squadre italiane sono ancora in corsa per entrare almeno ai play off (Milan, Juve, Inter, Atalanta, Lazio e Roma) [...] mentre una, il Bologna, è praticamente fuori da tutto. La Fiorentina, invece, ha concluso già positivamente la sua corsa in Conference conquistando l'accesso al tabellone degli ottavi a eliminazione diretta. [...] Alla ripresa dei due tornei l'Italia si trova al secondo posto del ranking (l'ultimo valido per il bonus) con un coefficiente di 12,5 di poco inferiore a quello dell'Inghilterra, al comando della classifica (14). [...]

Il quinto posto nel nostro campionato, dunque, potrebbe valere come minimo 30 milioni di euro, che sono i soldi che porterà a casa il Bologna. [...] Un punto serve ancora alla Lazio in Europa League (giovedì all'Olimpico contro la Real Sociedad) mentre più complessa è la corsa della Roma che a quota 9 deve vincere in Olanda contro l'AZ e poi battere l'Eintracht nell'ultima giornata: play off quasi certi, tabellone diretto in bilico. [...]

(Il Messaggero)