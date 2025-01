Tonetto: "Roma, guai a perdere. Serve fare punti"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Ha accompagnato la squadra come ospite il primo gennaio, concedendosi ai tanti tifosi presenti. Max Tonetto, ex calciatore della Roma ha analizzato il momento dei giallorossi in vista del derby.

Che atmosfera ha percepito al Tre Fontane tra squadra e tifosi?

"I tifosi si sono fatti sentire e credo che sia un ottimo segnale. Molto dipenderà dalla gestione delle emozioni: la capacità di rimanere concentrati mentalmente può fare la differenza, anche più della tattica".

Sulla panchina della Roma ci sarà Ranieri. Può essere un valore aggiunto?

"Il mister ha grande esperienza e questo rappresenta un piccolo vantaggio. Tuttavia, è la squadra che scende in campo".

Come pensi possa vivere il derby un romano e romanista debuttante come Pisilli?

"C'è sempre il rischio che venga sovraccaricato di pressioni, perché per chi è romano e romanista il peso emotivo è maggiore. Ci sono tanti debuttanti che non avvertono quella stessa pressione. Spero che riesca a giocare con la spensieratezza dei suoi anni".

Quanto è importante per Roma questo derby anche in termini di classifica?

"C'è bisogno di punti e quella deve essere la priorità. Una vittoria potrebbe rilanciare la squadra, perché sappiamo bene quanto un successo possa dare una spinta positiva. Al contrario, una sconfitta complicherebbe ulteriormente la situazione".