Svilar: "Resto". Frattesi spera

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Mile Svilar giura amore alla Roma. Dopo mesi in cui si è discusso tanto del rinnovo del contratto è lo stesso portiere a fare chiarezza sul proprio futuro: "L'attuale accordo non scade tra tantissimo, però secondo me c'è ancora tempo per parlare. Ci incontreremo molto presto. Io sto nella Roma, sto molto bene, mi piace tutto qua. Io ho ambizioni forti e grandi, però con questo club". [...] L'ex Benfica, acquistato da Tiago Pinto guadagna poco meno di un milione di euro e il suo contratto sarà rivisto a rialzo dopo l'exploit avuto dal portiere. [...] E intanto con Ghisolfi e Vitale volati a Milano per alcuni impegni in Lega, si sono riaccese le voci su Davide Frattesi. [...] Da giorni da parte sua c'è il grande desiderio e la speranza di un ritorno alla Roma. A complicare il trasferimento è però la richiesta nerazzurra: 45 milioni di euro. Il suo agente, Beppe Riso, sta cercando una strada per accontentarlo. [...] Nel frattempo a centrocampo, con la posizione di Pellegrini ben salda dopo la rinascita nel derby, si è già materializzato il primo addio. Le Fée ieri mattina ha infatti salutato tutti a Trigoria per andare al Sunderland. Per averlo, i Black Cats hanno accettato un prestito gratuito con diritto di riscatto a 24 milioni, che si trasformerà in obbligo in caso di promozione in Premier League. [...]