Svilar: "A Roma sto bene voglio restare a lungo"

La Roma prova a costruire il suo futuro. Florent Ghisolfi è a Milano per una riunione della Lega Calcio ma anche per parlare con il Milan dell'operazione Saelemaekers-Abraham. Mile Svilar ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, chiarendo la sua intenzione di rimanere a Roma. Il portiere ha un accordo fino al 2027 e guadagna un milione netto. [...] Primo tema dell'intervista, ovviamente il derby: "È chiaro, vincere una partita così porta entusiasmo ma non dobbiamo esagerare. Siamo felici di aver vinto ma dobbiamo andare avanti. Andiamo a Bologna per vincere. Non dobbiamo pensare ai risultati negativi in trasferta". Svilar spiega così la differenza di rendimento tra casa e trasferta: "La spinta dell'Olimpico ci da qualcosa in più. L'atmosfera al derby, per esempio, era straordinaria. Ma dobbiamo fare lo stesso in trasferta". [...] Il futuro è alle porte: "Il mio contratto non scade tra tantissimo, ma c'è ancora tempo per parlare e ci incontreremo molto presto. Io sto bene qui e mi piace tutto. Ho grandi ambizioni, ma qui nella Roma". Ieri allenamento in vista della trasferta di Bologna. Pellegrini e Celik recuperati al 100%. Assenti Cristante e Dahl, per influenza. [...]

