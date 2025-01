Svilar a ogni costo: anche non al top

Ryan è già andato al Lens, mentre il neo acquisto Gollini non è tesserabile in Europa. Il brasiliano Marin, bravissimo guardiano della Primavera, è infortunato. In più il titolare di cattedra, Mile Svilar, ha avvertito qualche sintomo influenzale. Suona forte l'allarme portieri in casa Roma a poche ore dalla partita contro l'Az. [...] Ranieri ha convocato di nuovo Giorgio De Marzi, il 17enne nato in Pennsylvania che ha raccolto 8 presenze con la Primavera di Falsini, ma ha dovuto aggiungere anche un ragazzo del 2008, Alessio Marcaccini. [...]

Nel frattempo la speranza si chiama Svilar, una delle grandi certezze emerse nel turbolento 2024 della società. Anche se non è al top, dovrà giocare e tenere giù la serranda nel freddo olandese. [...] E' difficile invece interpretare le scelte di Ranieri sulla formazione. Perché la Roma ha giocato venerdì scorso in campionato, contro il Genoa. [...] Ma già domenica pomeriggio tornerà in campo a Udine, un'altra tappa molto importante sul sentiero italiano. [...] Rispetto al blocco dei titolarissimi, spera Pisilli che è stato portato significativamente in conferenza stampa ad Alkmaar. Ma può esserci spazio anche per El Shaarawy. [...] Sulla fascia destra poi Ranieri ha parlato a lungo con Abdulhamid, che ha giocato e segnato nell'ultima partita di Europa League. [...]

