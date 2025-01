Svastiche e adesivi contro gli ebrei rovinano ancora la festa del derby

Tornano svastiche, adesivi e striscioni antisemiti. Il primo derby della capitale celebrato in notturna dopo sei anni coincide con il ritorno dei tifosi xenofobi. L'intera giornata prepartita in realtà è stata scandita da diversi momenti di tensive. La polizia prima dell'incontro ha trovato un arsenale tra le fioriere di ponte Milvio, sponda biancoceleste, e anche vicino al River bar, punto di ritrovo dei romanisti sul lungotevere. Decine di mazze da baseball, bastoni trasformate in lance con le lame fissate sull'estremità e coltelli erano nascosti nei pressi dell'Olimpico. [...] Un ragazzo è anche stato fermato mentre cercava di entrare allo stadio con un cacciavite. E poi una pioggia di petardi durata due ore: uno è anche esploso sotto una macchina elettrica andata in fiamme.

Il tutto all'ombra dei manifesti e degli adesivi antisemiti con la stella di David fatti girare dalle opposte tifoserie. Perché la notte prima della partita, sabato, uno striscione è stato esposto sul cavalcavia della Tangenziale est: «Laziale ebreo», corredato da due svastiche. Ieri circolavano tra i tifosi adesivi con il "Asr" al centro una stella di David e altri con i colori della Lazio. Insulti antisemiti. Non sono i primi ma gli ultimi di una lunga serie di episodi analoghi. [...] Negli annali c'è anche l'ex difensore biancoceleste Stefan Radu che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è andato ad assistere al derby in curva Nord ed è stato fotografato con un polsino della manica sinistra della sua felpa che riportava la scritta

SS Lazio, il nome della società, ma con le due S che riproducono il carattere delle SS di Adolf Hitler. [...]

(La Repubblica)