Sucic, c'è l'accordo: e rispunta Zalewski

[...] Da giorni, l'Inter si è ritrovata coinvolta in diverse trattative. Tutto parte da Davide Frattesi e sulla sua voglia di andar via, poi le valutazioni di Buchanan e la ricerca di un nuovo centrale viste le condizioni di Acerbi. Il problema legato al centrocampista sembra essere rientrato, ma, non è escluso che la Roma possa avanzare una proposta sebbene i nerazzurri non si smuovano dalla richiesta di 45 milioni di euro, senza possibilità di prestiti con diritto o obbligo di riscatto. [...] Se Buchanan dovesse andare via, invece, l'Inter potrebbe andare su un esterno in grado di giocare su entrambe le fasce: un profilo come Nicola Zalewski, in scadenza con la Roma. Il polacco potrebbe anche diventare una pedina nell'affare Frattesi. [...]

(tuttosport)