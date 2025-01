Subito Rensch. Attesa per Frattesi

Ogni giorno che passa, in parallelo all’avvicinamento di Devyne Rensch alla Roma, in Olanda escono frasi piuttosto critiche sul giovane esterno in uscita dall’Ajax. (...) Nelle ultime ore si stanno rifinendo i dettagli di una compravendita da 5 milioni. A breve, forse già in serata, Rensch sbarcherà a Fiumicino per mettersi subito a disposizione di Ranieri e dei nuovi compagni. Il contratto con la Roma, da 1,2 milioni, scadrà nel 2029. (...) Rensch sarà il primo rinforzo del mercato di gennaio, copre nei numeri finanziari della rosa la partenza di Le Fée, ma Ranieri spera di poter contare su almeno un altro rinforzo: una punta centrale. Nei discorsi ancora esistenti con l’Inter per Frattesi è uscito fuori il nome di Marko Arnautovic. Prima però la Roma deve cedere Shomurodov che ha un discreto mercato in Italia. Intanto si profila un turnover tra i secondi portieri: via l’australiano Ryan, che ha giocato una sola partita con la Roma, e dentro Pierluigi Gollini che è fuori dai programmi del Genoa. (...)

(corsport)