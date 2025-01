Stretta per Rensch, bloccato Gollini

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma accelera per Rensch. I giallorossi vogliono chiudere il prima possibile l'affare per il terzino destro dell'Ajax. Le distanze tra i due club si sarebbero ridotte nelle ultime ore, e il braccio di ferro potrebbe concludersi per una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro. [...] Ranieri spera di poterci contare al più presto, in un reparto in cui nelle ultime partite aveva adattato Saelemaekers. Quest'ultimo ha convinto i giallorossi e il suo agente, è attualmente in contatto con il Milan per trattare la sua permanenza. Intanto a Trigoria, si valutano alternative per altri reparti. In caso di addio di Ryan, la società punterebbe su Gollini. Il portiere, di proprietà dell'Atalanta, è stato individuato come possibile sostituto. [...] Infine, da monitorare la situazione di Frattesi, che salterà la partita contro l'Empoli per un affaticamento muscolare. Un suo ritorno in giallorosso resta complesso per via delle richieste economiche dell'Inter.