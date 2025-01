Stracittadina notturna. L'ultima fu nel 2019

IL TEMPO (MAS. GOB.) - Scatteranno oggi i controlli preventivi per garantire sicurezza e ordine pubblico in vista di Roma-Lazio, in programma domani sera alle 20.45. Tutte le misure sono state messe a punto in un tavolo tecnico, presieduto dal questore Roberto Massucci, che prevede controlli ad ampio raggio con servizi di sicurezza che non si limiteranno all'area dello stadio, ma si estenderanno su tutto il territorio cittadino con un approccio capillare. Le forze dell'ordine si concentreranno su 4 zone strategiche intorno all'Olimpico, dove saranno dislocati contingenti della forza pubblica con servizi di osservazione dedicati per prevenire tensioni. Per quanto riguarda l'afflusso all'Olimpico, i tifosi della Roma potranno accedere da viale delle Olimpiadi, dal ponte Duca D'Aosta per poi incanalarsi su viale del Foro Italico e piazzale del Foro Italico, i sostenitori della Lazio, invece, procederanno su piazza Pietro Dodi, viale Paolo Boselli, piazzale della Farnesina, via della Macchia della Farnesina.