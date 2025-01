Stadio, grana parcheggi. La soluzione ad aprile

Potrebbe esserci una sostanziale (e forse determinante) novità per lo stadio della Roma nelle nuove Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale, approvate dal Campidoglio lo scorso mese. [...] Ad oggi la normativa vigente impegnerebbe la Roma alla realizzazione di un posto auto (o tre posti moto) ogni 3 spettatori previsti nell'impianto. Ancora non è chiaro quanto sarà grande lo stadio della Roma a Pietralata, ma l'orientamento sembra essere per le 60mila unità, e quindi a conti fatti si tratterebbe di dover realizzare parcheggi con una capienza complessiva di circa 20mila automobili. [...] Nel progetto preliminare la Roma aveva prospettato la realizzazione di 10.000 stalli per motorini e biciclette e 4044 posti auto. [...]

Ieri i comitati hanno scovato una nuova norma, all'articolo 87 comma 2 delle NTA che aggirerebbe l'ostacolo. "Per gli impianti (sportivi, ndr) - cita il testo del dispositivo - localizzati ad una distanza inferiore a mt 1.000, da fermate del trasporto pubblico su ferro, può essere reperita, ad esito di uno studio trasportistico, che specifichi l'effettiva richiesta di spazi per la sosta, in cui venga definita a modalità di accesso dei diversi utenti, una dotazione ridotta fino all'80%". [...] Se i tecnici del Campidoglio tenessero conto dell'indirizzo fornito dalla nuova norma, differendo la decisione finale ad una fase successiva (dopo aprile per l'appunto), potrebbe esserci per la Roma un bel risparmio e bell'aiuto a far quadrare i conti di un'opera sempre più complessa. [...]

(il Romanista)