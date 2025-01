Stadio di grazia: quando si gioca all’Olimpico la Roma è un’altra squadra

Quella di domani, sarà una notte da dentro o fuori. L’importante sarà giocarsela all’Olimpico, dove storicamente alla Roma non manca quasi mai “la mamma o il dolce della nonna” (cit. Mou). Soprattutto da quando è arrivato zio Claudio. Dopo il ko contro l’Atalanta, Ranieri ha infatti inanellato una serie di 6 vittorie consecutive tra campionato (Lecce, Parma, Lazio e Genoa), coppa Italia (Sampdoria) e Europa League (Braga). Ventuno gol segnati (media di tre a partita), appena 5 subiti (di cui 2 all’esordio con la banda Gasp) e la sensazione che nel giardino di casa la Roma sia un’altra squadra. (...) Nonostante il percorso non indimenticabile in questa prima fase europea, i giallorossi sono ancora padroni del proprio destino. Se vincono domani contro l’Eintracht si qualificano senza dover guardare ai risultati delle altre squadre. Altrimenti, il discorso potrebbe complicarsi. Ranieri può qualificarsi anche in caso di pareggio o, addirittura, di sconfitta ma qui diventerebbero determinanti i risultati delle altre squadre. Le partite da tenere d’occhio sono quelle del Ferencvaros (in casa contro l’AZ Alkmaar), del Fenerbahace (in casa del Midtjylland), del Besiktas (scontro diretto col Twente), del Porto (in trasferta contro il Maccabi), del Braga (che ospiterà la Lazio già qualificata) e dell’Hoffenheim (in casa dell’Anderlecht). Nel caso la Roma non vincesse, per qualificarsi Dybala e compagni devono venire sorpassati in classifica da non più di tre squadre. In una situazione del genere, meglio non fare calcoli. E l’Olimpico pieno in quest’ottica aiuterà. (...)

(Il Messaggero)