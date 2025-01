Stadio della Roma, l'agronomo: "Il bosco c'era già nel 1993"

Nell'area di Pietralata è il 1993 quando viene individuata la presenza di querce. La rilevazione è riportata in uno studio pubblicato dal Comune di Roma nel 2006. Il documento è il passaggio chiave dell'agronomo Massimiliano Frattale, in cui viene certificata la presenza di 15mila metri quadri di bosco, proprio dove dovrebbe sorgere la Curva Sud del nuovo stadio della Roma. [...] Le querce individuate nel 1993 ci sono ancora e non sono le uniche piante che l'agronomo ha individuato. [...] La consulenza richiesta a Frattale, è ora nel fascicolo della Procura che sta indagando sulla procedura del via livera alla realizzazione dello stadio. L'inchiesta ha per oggetto il mancato riconoscimento dell'area boschiva. [...] Questa è la prima volta che un tecnico si assume la responsabilità di andare a certificare l'esistenza di un bosco. [...] Ora verrà nominato un altro agronomo per chiarire se il bosco ci sia o meno. Se si dovesse giungere alle stesse conclusioni di Frattale, bisognerà capire come sia possibile che il dipartimento comunale Ambiente non abbia provveduto ad inviare un agronomo per verificare le condizioni dell'area. [...] Frattale, riporta anche le immagini satellitari che tra il 2001 e il 2024 mostrano come la vegetazione sia cresciuta fino a raggiungere l'estensione attuale: "L'area oggetto di studio non è mai stata ascritta come bosco e in base alle norme odierne non è possibile non farla rientrare nella definizione di bosco". [...]

(corsera)