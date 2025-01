Soulé fumoso e bloccato: Ranieri cerca la chiave

Mati Soulé è arrivato nella Capitale nella sessione di calciomercato estivo tra l’entusiasmo generale dei tifosi. Il talento argentino, reduce da un’ottima annata con il Frosinone, era ed è tutt’ora considerato da tutti come uno dei migliori prospetti presenti in Serie A, ma al momento le aspettative non hanno trovato conferma sul campo. Sia chiaro, per un giovanissimo della sua età alla prima esperienza a Roma, non deve certamente essere stato facile sopportare il periodo di follia generale che hanno vissuto i giallorossi fino all’arrivo di Ranieri. [...] Serve quindi una maggiore incisività nelle giocate ma soprattutto nelle scelte, una componente che Ranieri è sicuro che il ragazzo riuscirà a tirare fuori. Anche perché questa maggior praticità il talento argentino aveva mostrato di averla già nella passata stagione: con la maglia del Frosinone infatti, ad appena 20 anni, Soulé aveva chiuso il campionato di Serie A con 11 gol realizzati e 3 assist serviti ai compagni di squadra, risultando inoltre il migliore nel nostro campionato in moltissime statistiche: primo per passaggi fondamentali (82) e per passaggi filtranti (23), primo per dribbling riusciti (101) e anche per azioni da tiro (188). [...] Insomma le capacità del ragazzo sono indiscutibili, ma adesso c’è bisogno di dimostrarle anche in una piazza importante come quella di Roma.

(Il Romanista)