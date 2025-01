È una strana vita quella di Eldor Shomurodov, zero minuti ad Alkmaar e un tempo a Udine in cui è risultato decisivo. [...] La Roma è alla ricerca di un vice Dovbyk, ma non affonderà il colpo se prima non è l'uzbeko ad uscire. Negli ultimi giorni sembrava fatta la sua cessione al Venezia, ma anche i veneti stanno aspettando l'addio di Pohjanpalo. Inoltre, prima di giovedì la Roma non può dare l'ok perché in Europa League è essenziale la presenza dell'ex Genoa. [...]

(corsport)