Shomurodov conteso. Ufficiale Rensch

IL TEMPO (L. PES) - Non è aria di rivoluzione. A dieci giorni dalla fine del mercato la sessione ricca di sorprese lasciato intendere dopo la sconfitta di Como appare ormai solo una promessa lontana. Ieri la Roma ha ufficializzato il suo primo acquisto con l'annuncio di Rensch (numero 2 per l'olandese) e oggi arriverà il comunicato anche per Gollini. E poi? Il prossimo tassello nelle idee di Ghisolfi e Ranieri è quello di prendere un altro attaccante, ma molto (o forse tutto) dipende da Shomurodov. L'attaccante uzbeko è conteso tra Empoli e Venezia con i lagunari che dopo l'addio di Pohjanpalo hanno sorpassato i toscani e sono in vantaggio. I giallorossi preferirebbero venderlo a titolo definitivo o almeno con un prestito condizionato, ma sarà difficile strappare un accordo vantaggioso. Dopo l'addio dell'ex Genoa si cercherà un nuovo vice Dovbyk. A meno di sorprese o offerte clamorose (Cristante resta sul mercato) potrebbe essere questo l'ultimo incastro del mercato invernale. A meno che Riso non riesca nell'impresa di portare Frattesi nella Capitale.