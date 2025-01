La festa al Bluenergy Stadium è pronta, l'impianto tutto esaurito ed è pronto ad accogliere anche i romanisti. Saranno 1400 quelli che questo pomeriggio saranno allo stadio per sostenere la squadra di Claudio Ranieri. Ma anche per festeggiare con gli amici friulani di esserci. [...] Oggi Udine, poi giovedì l'Olimpico che sarà senz'altro tutto esaurito per sostenere la squadra contro l'Eintracht Francoforte.

(corsport)