Serve un girone da scudetto e solo Ranieri può garantirlo

La questione è antica e scontata: dopo Bologna il bicchiere della Roma è mezzo pieno o mezzo vuoto? Ci sono motivazioni valide per entrambe le risposte. Perché il mezzo pieno è legittimato dal fatto che il rigore (perla Roma ce ne era uno pure nel primo tempo per fallo su Saelemekers, episodio scomparso dai radar di tutti i moviolisti e su questo il club dovrebbe riflettere) di Dovbyk fischiato al quarto minuto di recupero ha evitato una sconfitta che avrebbe voluto dire la pietra tombale su qualsiasi ambizione di rincorsa Europa per la prossima stagione. (...) È anche vero però che il bicchiere mezzo vuoto è altrettanto legittimato dal fatto che Roma è orfana di vittorie in trasferta dal 25 aprile scorso; dalla consapevolezza che neppure una media punti di due a partita può essere sufficiente per la qualificazione europea per la prossima stagione che rimane difficilissima dopo un girone d'andata indecente con tanto di tre allenatori alternati in panchina. (...) C'è bisogno di una Roma a ritmo scudetto per poter immaginare di recuperare il terreno perduto in una prima metà di stagione da due in pagella. Il primo a saperlo, dall'alto di un'esperienza senza eguali, è Claudio Ranieri che in questa sua terza avventura romanista, si sta dimostrando quello che non è mai stato. Ovvero un offensivista a prescindere come, purtroppo, certificato dal gol del pareggio subito in contropiede a Bologna, con le marcature preventive dimenticate e un'azione da tre contro quattro che la squadra di Italiano ha sfruttato con il gol di un giocatore (Dallinga) che fino a quel momento non aveva mai preso il pallone. Ma la metamorfosi di Ranieri è quella che serve per alimentare la possibilità europea. I pareggi per questa Roma sono sconfitte. E allori si giochi per vincere. Sempre e comunque.

(La Repubblica)