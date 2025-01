Serve la svolta

IL TEMPO (L. PES) - Tornare grandi lontano da casa. A Bologna la Roma ha una chiara missione in testa: tornare a vincere in trasferta. Stavolta senza il supporto dei tifosi, visto il divieto. Sedici partite, 262 giorni e quasi 9 mesi di tabù lontano dall'Olimpico. Al Dall'Ara ci sarà l'ottimo Bologna di Italiano che non nasconde le proprie ambizioni europee. Una sfida insidiosa ma nella quale i giallorossi dovranno sfruttare l'energia positiva della vittoria nel derby. [...] Potrebbe essere una gara molto più simile a quella contro la Lazio di quanto si pensa. Anche l'11 di Italiano ama attaccare e sfruttare i suoi esterni d'attacco. Per questo Dybala e compagni dovranno essere bravi a ripartire e ad aggredire gli spazi lasciati dai rossoblù. [...] Claudio Ranieri ha trovato un'ossatura portante per la sua Roma composta da Hummels, Paredes e Dybala, il resto verrà da sé. Un gol nel derby non può bastare, ma se davvero esistono le sliding doors allora quel meraviglioso destro a giro sotto la Nord potrebbe segnare la rinascita di Lorenzo Pellegrini. Intanto c'è a preoccuparsi del Bologna, club contro cui in trasferta manca la vittoria dal 2020. [...] Occhi puntati su Saelemaekers, su Dovbyk e su Dybala, tornato leader indiscusso.